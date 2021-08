Tiroteio próximo ao Pentágono deixa feridos

Um tiroteio próximo ao Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, deixou feridos na manhã nesta terça-feira, 3, segundo a agência responsável pela segurança do complexo. O chefe da Agência de Proteção do Pentágono, Woodrow Kusse, declarou em entrevista coletiva que o caso aconteceu em uma das plataformas que servem as diversas linhas de ônibus que passam pela região, em Washington. Ele disse ainda que um oficial foi atacado, que houve troca de tiros e “várias vítimas”. Kusse não esclareceu se houve mortes. O Departamento dos Bombeiros informou no Twitter que atendeu a ocorrência e que foram encontrados “vários pacientes”. Às 12h57 no horário de Brasília, a Agência de Proteção do Pentágono disse que o local já estava seguro, mas também não forneceu nenhum detalhe sobre o ocorrido.

*Com informações da EFE

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021