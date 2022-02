Tiroteios deixam três mortos em escola e universidade nos Estados Unidos

Dados apontam que, neste ano, 1.545 pessoas foram assassinadas ou mortas por disparos não intencionais com armas de fogo no país

REUTERS/Christian Monterrosa De acordo com a polícia local, um estudante foi morto e outro ficou ferido durante um tiroteio na entrada do colégio em Richfield, no Minnesota



A terça-feira, 1, foi marcada pela morte de três pessoas após dois tiroteios acontecerem em regiões distintas dos Estados Unidos. O primeiro ocorreu no campus da Universidade de Bridgewater, uma escola de arte localizada em Bridgewater, na Virgínia. Segundo comunicado do centro acadêmico, dois agentes que trabalham no local foram baleados por um suspeito não identificado e morreram em decorrência dos feridos. Relatos de testemunhas apontam que tiros foram ouvidos na área de Flory Hall, um prédio de salas de aula dentro do complexo universitária. Uma pessoa foi presa por participação no incidente. O outro episódio aconteceu em uma escola em Richfield, no Minnesota. De acordo com a polícia local, um estudante foi morto e outro ficou ferido durante um tiroteio na entrada do colégio. O atirador fugiu do local e ainda não foi localizado. Dados compilados pelo Gun Violence Archive mostram que, neste ano, 1.545 pessoas foram assassinadas ou mortas por disparos não intencionais com armas de fogo nos Estados Unidos, assim como 2.741 ficaram feridas em incidentes com esse tipo de arma.

*Com EFE