Tocha olímpica não acende no 3º dia de revezamento 

Falha no sistema de combustão impediu que a chama acendesse

Clement MAHOUDEAU / ORGANIZING COMMITTEE OF THE PARIS 2024 OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES / AFP Foto tirada e distribuída em 11 de maio de 2024, pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 (COJOP), mostra o ex-futebolista francês Alain Boghossian segurando a Tocha Olímpica como parte dos Revezamentos da Tocha Olímpica e Paraolímpica



O revezamento da tocha olímpica viveu neste sábado (11) seu primeiro incidente após a pira em que a chama deveria ficar acesa durante a noite não acender devido a uma falha no sistema de combustão. No terceiro dos 78 dias em que a chama percorrerá o território francês até chegar a Paris no dia 26 de julho para a cerimônia de abertura dos Jogos, a nadadora Ophélie-Cyrielle Etienne, medalha de bronze em Londres 2012, tentou duas vezes acender a pira, sem sucesso, na comuna de Manosque, ao norte de Marselha. Os organizadores informaram que houve um problema técnico que impediu o acendimento, ao contrário dos dois primeiros dias, em Marselha e Toulou. No total, cerca de 10 mil pessoas vão se revezar para transportar a chama olímpica através de mais de 450 cidades de toda a França, incluindo territórios ultramarinos como Guadalupe, Nova Caledônia e a Polinésia.

*Com informações da AFP