Tonga registra primeiro caso de Covid-19 após 1 ano e 7 meses de pandemia

Infecção foi registrada na principal ilha do reino polinésio, Tongatapu, que deve entrar em lockdown

O primeiro-ministro de Tonga, Pohiva Tuionetoa, alertou neste sábado, 30, que os residentes da principal ilha do reino polinésio, Tongatapu, podem passar por um lockdown na próxima semana após o registro do primeiro caso de Covid-19. A pessoa infectada chegou à ilha recentemente vindo de um voo de repatriação da Nova Zelândia. “O motivo do bloqueio não acontecer neste final de semana é porque fui informado de que o vírus levará mais de três dias para se desenvolver em alguém que o pegue antes de se tornar contagioso”, explicou Tuionetoa. Mesmo sem registrar casos após 1 ano e 7 meses do início da pandemia, menos de um terço da população de 106 mil habitantes recebeu as duas doses da vacina. As autoridades sanitárias informaram que a pessoa infectada tinha tomado a segunda dose do imunizante no início de outubro. O governo da Nova Zelândia informou que o teste da pessoa em questão deu negativo no embarque em Christchurch.