Touro foge de recinto, invade banco em Israel e deixa clientes e funcionários em pânico

Animal foi capturado por várias pessoas e conduzido até a saída do estabelecimento; ninguém ficou ferido

Reprodução/Youtube/ ILTV Israel News Touru invadiu uma agência do banco Leumi em Israel



Funcionários e clientes de um banco em Israel ficaram em pânico na segunda-feira, 22, após um touro invadir o estabelecimento. O incidente ocorreu em uma agência do banco Leumi, situado na zona industrial de Lod, nos arredores de Tel Aviv. Segundo informações do portal de noticiais Israel Hayom, o animal fugiu de seu recinto, não muito longe do banco e correu pelo estacionamento do banco antes de entrar nele. Sua irrupção no local causou pânico entre funcionários e clientes. Para conseguir capturá-lo, foi necessário montar uma armadilha, que deu certo. Em um vídeo compartilhado pelo canal de notícias ILTV Israel News, é possível ver que após perseguir o animal, várias pessoas conseguiram capturá-lo com uma corda e conduzi-lo até a saída. Uma porta-voz do banco Leumi confirmou o incidente e assegurou que o animal não feriu ninguém ou causou qualquer dano. O touro foi recuperado por seu dono.

*Com informações da AFP