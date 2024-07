Trens de alta velocidade são atacados na França no dia da abertura das Olimpíadas de Paris

Ação de vandalismo afetou o transporte através do Canal da Mancha; apesar da sabotagem coordenada, país não classifica o ocorrido como ‘terrorismo’

Uma ação coordenada de vandalismo teve como alvo o sistema francês de Trens de Alta Velocidade, o TGV (na sigla em francês), nesta sexta-feira (26). De acordo com a ferroviária estatal, “ataques incendiários” tinham como alvo instalações das linhas que ligam a capital francesa, Paris, a várias regiões do país. As operações e circulação de trens foram suspensas imediatamente. O ataque ocorreu justamente no dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, reforçando a tensão concernente à segurança nacional durante o período de competições. A Eurostar, empresa de transporte ferroviário, confirmou, além da situação em nível nacional, que o serviço através do Canal da Mancha, entre Londres e Paris, foi interrompido, assim como qualquer tipo de trem que iria à Bélgica. Os principais pontos atacados foram as estações das linhas que ligam Paris a outros locais próximos, como Bordeaux, no oeste, Estrasburgo, no leste, e Lille, ao norte da França. A ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Casteram, condenou o ataque. Em declarações dadas ao canal BFM, a oficial disse que “jogar contra os Jogos é jogar contra a França”.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, declarou à rádio France Info que enviaria reforços para estações ferroviárias, que estão lotadas por causa dos ataques. Já o ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, declarou em sua rede social que “condena veementemente estes atos criminosos” e que está coordenando os trabalhos para restaurar o tráfego. A ferroviária estatal francesa SNCF, por sua vez, classificou o ocorrido como um “ataque massivo que visa paralisar a rede de linhas de alta velocidade”. Numa publicação no “X”, antigo Twitter, a empresa disse que “um grande número de comboios foram desviados ou cancelados” e pediu “a todos os viajantes” que adiem suas viagens e não se desloquem à estação. A segurança é uma questão central para os Jogos de Paris 2024.

A Promotoria Nacional Antiterrorismo da França, conhecida como PNAT, afirmou nesta semana, por exemplo, que havia efetuado a prisão de um homem de 18 anos. Ele teria “conexão com planos para cometer um ou vários ataques contra pessoas”, segundo o órgão oficial. O contingente de policiamento e inteligência da França, para as Olimpíadas, é massivo. De acordo com dados oficiais, são mais de 45 mil policiais e 3 mil soldados e agentes de segurança de outras categorias.

