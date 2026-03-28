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Três jornalistas libaneses morreram em ataque israelense, diz fonte militar

Segundo autoridades libanesas, nove paramédicos também morreram em ações recentes, elevando para 51 o número de trabalhadores da saúde mortos desde o início da ofensiva

  • Por Jovem Pan*
  • 28/03/2026 17h11 - Atualizado em 28/03/2026 17h19
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IBRAHIM AMRO / AFP Al Shuaib e Fátima Ftouni Manifestantes seguram imagens dos jornalistas libaneses Al Shuaib e Fátima Ftouni em Beirute

Três jornalistas libaneses, incluindo um correspondente de um veículo de comunicação vinculado ao Hezbollah, morreram neste sábado (28) em um ataque israelense que atingiu o veículo em que viajavam no sul do Líbano, informou uma fonte militar à AFP.

Segundo a fonte, os jornalistas mortos são Al Shuaib, do canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah, e Fátima Fatuni, do canal Al Mayadeen, considerado próximo ao movimento pró-iraniano, além do irmão desta, que era cinegrafista.

Os canais Al Mayadeen e Al Manar confirmaram as mortes dos jornalistas.

O número de mortos no Líbano desde o início do conflito entre Israel e Hezbollah, em 2 de março, subiu para 1.189, após a confirmação de 47 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde local, em meio à intensificação dos bombardeios no sul do país. O total de feridos chega a 3.427.

Os ataques voltaram a atingir profissionais de saúde também. Segundo autoridades libanesas, nove paramédicos morreram em ações recentes, elevando para 51 o número de trabalhadores da saúde mortos desde o início da ofensiva. Nove hospitais foram atingidos e cinco deixaram de operar, o que amplia a pressão sobre o sistema de atendimento nas áreas mais afetadas.

No plano militar, Israel afirmou ter atingido mais de 1.000 instalações ligadas à produção de armamentos no Irã, incluindo estruturas associadas ao programa nuclear, em uma tentativa de reduzir a capacidade ofensiva do país.

Ainda neste sábado, autoridades do Paquistão informaram que o Irã concordou em permitir a passagem adicional de navios paquistaneses pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo. Segundo o ministro das Relações Exteriores paquistanês, Ishaq Dar, dois navios por dia poderão atravessar a via, em um gesto classificado como passo relevante para a redução das tensões na região. Fonte: Associated Press

*AFP e Estadão Conteúdo

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