Três passageiros morrem a bordo de cruzeiro no Atlântico; um caso é confirmado como hantavírus

O surto ocorreu no MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde

AFP MV Hondius



Três pessoas morreram a bordo de um navio de cruzeiro no Atlântico, informou a OMS neste domingo, sendo um caso confirmado de hantavírus — uma doença geralmente transmitida a humanos por roedores.

O surto ocorreu no MV Hondius, que viajava de Ushuaia, na Argentina, para Cabo Verde.

“Até o momento, um caso de infecção por hantavírus foi confirmado em laboratório e há cinco casos adicionais sob suspeita”, disse a OMS à AFP. “Dos seis indivíduos afetados, três morreram e um está atualmente em cuidados intensivos na África do Sul.”

Mais cedo, no domingo, o ministério da saúde da África do Sul informou à AFP que houve um surto de uma “doença respiratória aguda grave”, que matou pelo menos duas pessoas, com uma terceira em terapia intensiva em Joanesburgo.

O paciente tratado em Joanesburgo testou positivo para um hantavírus, uma família de vírus que pode causar febre hemorrágica, afirmou o porta-voz sul-africano Foster Mohale.

Em seu comunicado, a OMS declarou: “As infecções por hantavírus estão tipicamente ligadas à exposição ambiental (exposição à urina ou fezes de roedores infectados). Embora raro, o hantavírus pode se espalhar entre pessoas, pode levar a doenças respiratórias graves e requer monitoramento cuidadoso do paciente, suporte e resposta.”

Marido e mulher

A primeira pessoa a desenvolver sintomas foi um passageiro de 70 anos. Ele morreu a bordo do navio e seu corpo estava na ilha de Santa Helena, um território britânico no Atlântico Sul, disse Mohale, o porta-voz sul-africano.

Sua esposa, de 69 anos, também adoeceu a bordo e foi evacuada para a África do Sul, onde morreu em um hospital de Joanesburgo, disse ele, acrescentando que ainda não foi possível confirmar as nacionalidades das vítimas.

O terceiro caso, um britânico de 69 anos, também foi evacuado para Joanesburgo, onde está sendo tratado em uma unidade de terapia intensiva.

Uma fonte próxima ao caso, falando sob condição de anonimato, disse que um casal holandês estava entre os mortos. A terceira fatalidade ainda estava a bordo do navio.

Discussões estavam em andamento para decidir se outros dois passageiros doentes deveriam ser colocados em isolamento em um hospital em Cabo Verde, após o qual o navio continuaria para as Ilhas Canárias, na Espanha, disse a fonte anônima.

A OMS afirmou estar “facilitando a coordenação” entre as autoridades nacionais e os operadores do navio para organizar a evacuação médica de dois passageiros com sintomas.

O MV Hondius é listado como um navio de cruzeiro polar nos sites de várias agências de viagens. Ele é operado pela Oceanwide Expeditions, uma operadora de turismo sediada na Holanda.

Um dos cruzeiros oferece um itinerário partindo de Ushuaia para Cabo Verde, com paradas nas ilhas da Geórgia do Sul e Santa Helena.

De acordo com vários sites de rastreamento de navios online, o MV Hondius estava próximo ao porto de Praia, capital de Cabo Verde, neste domingo. A embarcação tem capacidade para cerca de 170 passageiros e possui cerca de 70 tripulantes.

Os seres humanos podem contrair hantavírus pelo contato com camundongos ou ratos infectados, seus excrementos, por mordidas ou pela inalação de poeira contaminada. Existem múltiplos tipos de hantavírus em diferentes partes do mundo, com sintomas variados.

A AFP entrou em contato com a operadora Oceanwide Expeditions, mas ainda não obteve resposta.