Mergulhadores italianos mortos em maldivas podem ter entrado no túnel errado

“Não havia saída por aquele caminho” disse Laura Marroni, a CEO da companhia de resgate

Unsplash/Mike Swigunski

De acordo com informações divulgadas pela CBS News, os cinco mergulhadores italianos, que morreram durante um mergulho nas Maldivas, teriam ido pelo túnel errado ao tentar sair da caverna que exploravam. A informação foi divulgada nesta quinta (21) pela CEO da companhia que recuperou os corpos.

“Não havia saída por aquele caminho” disse Laura Marroni, a CEO da companhia de resgate, quando questionada pela la Repubblica, um dos principais jornais da Italia.

Os mergulhadores finlandeses que trabalhavam para a DAN Europe, empresa de resgate, encontraram os corpos em um corredor sem saída dentro do complexo de cavernas, localizado a cerca de 50 metros de profundidade.

Entenda o caso

Cinco italianos morreram em Maldivas após um acidente durante scooby diving, uma modalidade de mergulho na qual são utilizados equipamentos autônomos para respirar debaixo d’água, permitindo liberdade de movimento e exploração do fundo do mar sem depender de ar da superfície. As informações da BBC.

A polícia informou que o mar estava agitado na região, localizada a cerca de 100 km ao sul da capital Malé. Um alerta amarelo foi emitido para embarcações de passageiros e pescadores. Segundo a imprensa local, os cinco italianos entraram na água na manhã de quinta-feira (14). A tripulação da embarcação de mergulho em que eles viajavam comunicou o desaparecimento após o grupo não retornar à superfície.