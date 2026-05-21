Mergulhadores italianos mortos em maldivas podem ter entrado no túnel errado
“Não havia saída por aquele caminho” disse Laura Marroni, a CEO da companhia de resgate
De acordo com informações divulgadas pela CBS News, os cinco mergulhadores italianos, que morreram durante um mergulho nas Maldivas, teriam ido pelo túnel errado ao tentar sair da caverna que exploravam. A informação foi divulgada nesta quinta (21) pela CEO da companhia que recuperou os corpos.
“Não havia saída por aquele caminho” disse Laura Marroni, a CEO da companhia de resgate, quando questionada pela la Repubblica, um dos principais jornais da Italia.
Os mergulhadores finlandeses que trabalhavam para a DAN Europe, empresa de resgate, encontraram os corpos em um corredor sem saída dentro do complexo de cavernas, localizado a cerca de 50 metros de profundidade.
Entenda o caso
Cinco italianos morreram em Maldivas após um acidente durante scooby diving, uma modalidade de mergulho na qual são utilizados equipamentos autônomos para respirar debaixo d’água, permitindo liberdade de movimento e exploração do fundo do mar sem depender de ar da superfície. As informações da BBC.
A polícia informou que o mar estava agitado na região, localizada a cerca de 100 km ao sul da capital Malé. Um alerta amarelo foi emitido para embarcações de passageiros e pescadores. Segundo a imprensa local, os cinco italianos entraram na água na manhã de quinta-feira (14). A tripulação da embarcação de mergulho em que eles viajavam comunicou o desaparecimento após o grupo não retornar à superfície.
As Forças Armadas das Maldivas informaram que um corpo foi encontrado em uma caverna a cerca de 60 metros de profundidade, e acredita-se que os outros quatro mergulhadores também estejam no local.
Quatro dos mergulhadores faziam parte de uma equipe da Universidade de Gênova, incluindo a professora de ecologia Monica Montefalcone, sua filha e dois pesquisadores.
Mais tarde, a universidade identificou as vítimas como Monica Montefalcone, sua filha Giorgia Sommacal — que também era estudante —, a pesquisadora Muriel Oddenino e o formado em biologia marinha Federico Gualtieri.
A quinta vítima foi identificada como Gianluca Benedetti, gerente de operações da embarcação e instrutor de mergulho.
Em uma publicação no X, a universidade expressou suas “mais profundas condolências” às vítimas.
Acidentes de mergulho e snorkel são relativamente raros nas Maldivas, embora várias mortes tenham sido registradas nos últimos anos, segundo informações da BBC.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.