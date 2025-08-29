Tribunal considera tarifas de Trump inconstitucionais, mas mantém taxas em vigor

Júri manteve em grande parte uma decisão de maio de um outro colegiado especializado em comércio, localizado em Nova York

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / PISCINA Tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente



Um tribunal federal de apelações decidiu nesta sexta-feira (29) que o presidente dos EUA, Donald Trump, não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes, mas manteve, por enquanto, sua iniciativa de construir uma barreira protecionista em torno da economia americana. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal decidiu que Trump não tinha permissão legal para declarar emergências nacionais e impor taxas de importação a quase todos os países do mundo, mantendo em grande parte uma decisão de maio de um tribunal federal especializado em comércio em Nova York. Mas o tribunal rejeitou uma parte dessa decisão que revogava as tarifas imediatamente, dando tempo ao governo para recorrer à Suprema Corte.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias