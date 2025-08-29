Jovem Pan > Notícias > Mundo > China acusa declaração conjunta entre Reino Unido e Japão de ‘distorcer fatos’ sobre Taiwan

China acusa declaração conjunta entre Reino Unido e Japão de ‘distorcer fatos’ sobre Taiwan

Resposta foi motivada por trechos do documento britânico-japonês que expressaram ‘sérias preocupações’ sobre a ilha, além de acusarem Pequim de ‘fornecer assistência de uso dual’ à Rússia

  • Por Jovem Pan
  • 29/08/2025 16h51
  • BlueSky
Philip Jägenstedt/Creative Commons bandeira da china flamulando Para Pequim, trata-se de uma interferência direta

A embaixada da China no Reino Unido reagiu duramente à declaração conjunta divulgada por Londres e Tóquio após a reunião dos ministros da Defesa na quinta-feira (28). No comunicado chinês, o porta-voz afirmou que os conteúdos relacionados à China na declaração conjunta Reino Unido-Japão “distorcem fatos e invertem o certo e o errado” e ressaltou que Pequim “se opõe firmemente a essas alegações”. A resposta foi motivada por trechos do documento britânico-japonês que expressaram “sérias preocupações” sobre Taiwan, o Mar da China Oriental e o Mar do Sul da China, além de acusarem a China de “fornecer assistência de uso dual” à Rússia.

Para Pequim, trata-se de uma interferência direta. “Instamos o Reino Unido e o Japão a refletirem seriamente sobre suas declarações e ações errôneas relativas a Taiwan e questões marítimas, a pararem de interferir nos assuntos internos da China e a cessarem de criar problemas e tensões no Ásia-Pacífico”, disse o porta-voz. Em relação à guerra na Ucrânia, a embaixada reafirmou que a posição chinesa sempre foi de mediação.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“A China tem se mantido consistentemente comprometida em promover conversas de paz e em buscar uma solução política”, afirmou o comunicado, rejeitando as acusações “infundadas” feitas pelo Reino Unido e pelo Japão contra a China.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Putin se reunirá com presidente iraniano para discutir programa nuclear de Teerã
Israel declara Cidade de Gaza 'zona de combate'; Exército recupera corpo de dois reféns
Trump pede ao Congresso corte de quase US$ 5 bilhões de ajuda internacional
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >