Trump aceita debater com Kamala e diz que será mais fácil derrotá-la do que seria com Biden

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, disse nesta terça-feira (23) que aceita debater com Kamala Harris e que será mais fácil derrotá-la do que seria com Joe Biden. “Ela é muito mais radical que ele […] então acho que ela deve ser mais fácil” de derrotar nas urnas, afirmou Trump, candidato republicano à Casa Branca, em uma teleconferência com jornalistas. As eleições norte-americana estão marcadas para dia 5 de novembro, e sofreram uma reviravolta do domingo (21) quando Biden desistiu da reeleição após forte pressão dos democratas. Com isso, Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, se tornou favorita para seguir a campanha e concorrer à presidência. Nesta terça-feira, ela realizou o primeiro comício de campanha. “Com certeza, quero fazer isso. Acho importante”, declarou Trump, em chamada com jornalistas, quando questionado sobre um debata com Kamala. “Na verdade, eu estaria disposto a participar de mais de um debate”, ressaltou.

“Acho que se você está entre o candidato democrata ou o candidato republicano, você realmente tem a obrigação de debater”, disse o ex-presidente, que foi formalmente indicado por seu partido na semana passada, dois dias depois de sofrer uma tentativa de assassinato em um comício no estado da Pensilvânia. Trump criticou novamente o fato de que o segundo debate será realizado na rede de televisão “ABC”, conforme definido com a campanha democrata meses atrás, quando o cabeça de chapa adversário era o atual presidente, Joe Biden, que no último domingo desistiu de concorrer à reeleição. O primeiro debate foi realizado na rede de TV “CNN” em 27 de junho e foi o estopim para que Biden abandonasse a corrida presidencial após ter um desempenho desastroso. Trump afirmou que não está “empolgado” com a realização de um debate organizado pela “ABC”. Em uma mensagem em sua própria rede social, a Truth Social, no último fim de semana, ele pediu que o evento seja realizado no canal conservador “Fox News”.

