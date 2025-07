Trump adia o aumento de tarifas para o México por 90 dias após falar por telefone com presidente mexicana

Claudia Sheinbaum classificou a ligação com o americano como ‘muito boa’ e que ‘preserva’ o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) com o Canadá

EFE/ Isaac Esquivel Trump impôs uma tarifa de 25% ao México para incentivá-lo a combater mais o tráfico de fentanil



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (31) que manterá as tarifas atuais sobre produtos mexicanos por 90 dias para negociar um “acordo comercial dentro desse prazo”, após conversar por telefone com sua homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. A segunda maior economia da América Latina estava exposta a tarifas aduaneiras adicionais de 30% a partir desta sexta-feira, quando expiraria o prazo para negociar acordos com Washington. Isso representa um grande ônus para um país que exporta 80% de seus produtos para território americano graças ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), do qual faz parte junto com os Estados Unidos e o Canadá. Os produtos incluídos neste tratado já estavam protegidos do ataque tarifário de Trump. “Acabei de concluir uma conversa telefônica com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que foi muito bem-sucedida”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

A mandatária classificou a ligação como “muito boa”, em uma mensagem no X. “Concordamos em estender, por 90 dias, exatamente o mesmo acordo que tínhamos no curto período anterior”, segundo o qual o México “continuará pagando uma tarifa de 25% sobre o fentanil, uma tarifa de 25% sobre automóveis e uma tarifa de 50% sobre aço, alumínio e cobre”, acrescentou o presidente americano. Trump impôs uma tarifa de 25% ao México para incentivá-lo a combater mais o tráfico de fentanil, um potente opioide que causa uma grave crise de saúde nos Estados Unidos. Quanto aos automóveis, até agora a tarifa só foi aplicada às peças soltas que não vêm dos Estados Unidos. O México “concordou em eliminar imediatamente suas inúmeras barreiras comerciais não tarifárias, que eram muitas”, acrescentou Trump, sem as especificar.

“Falaremos com o México durante os próximos 90 dias com o objetivo de assinar um acordo comercial dentro desse prazo, ou até mais”, disse o presidente republicano. “As complexidades de um acordo com o México são um pouco diferentes das de outros países devido aos problemas e às vantagens da fronteira”, reconheceu Trump, que nos últimos meses agradeceu ao seu vizinho pelos esforços na luta contra a imigração irregular. Trump promete que “haverá uma cooperação contínua na fronteira em todos os aspectos da segurança”, incluindo a luta contra o tráfico de drogas e a imigração irregular.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Acordo tarifário entre México e EUA ‘preserva’ o T-MEC, diz Sheinbaum

O acordo firmado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para adiar as tarifas sobre as exportações mexicanas por 90 dias “preserva” o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) com o Canadá, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quinta-feira (31). Em sua coletiva de imprensa matinal, após uma ligação com seu homólogo americano, a presidente disse ter alcançado “o melhor acordo possível” em comparação com outras nações que também enfrentam a ameaça de tarifas de Washington.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias