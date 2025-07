Brasil espera negociações difícieis com os EUA mesmo com afrouxamento do tarifaço

Apesar de encontro entre os chanceleres Mauro Vieira e Marco Rubio na quarta-feira (30), não há reuniões oficiais agendada

Ricardo Stuckert/PR e Will Oliver/Pool/EFE/EPA Embora não existam reuniões programadas entre os representantes dos dois países, o Brasil mantém sua disposição para dialogar



O governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se vê diante de um desafio significativo nas negociações com os Estados Unidos. A recente flexibilização das tarifas de 50%, que excluiu quase 700 produtos, incluindo itens da Embraer, gerou tensões. A postura do presidente Donald Trump, que não demonstra interesse em avançar nas conversas, complica ainda mais a situação. Apesar de um encontro entre os chanceleres, não há reuniões oficiais agendadas. A situação se agrava com a suspensão do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e a imposição de novas sanções. O Brasil está empenhado em garantir um acordo que proteja setores vulneráveis, como o de café, carne, frutas, calçados e pescados. A preocupação é que a sobretaxa possa resultar em desemprego e falências, afetando a economia nacional de maneira significativa.

Embora não existam reuniões programadas entre os representantes dos dois países, o Brasil mantém sua disposição para dialogar e buscar soluções que minimizem os impactos negativos. Lula tem acompanhado de perto os desdobramentos que levaram ao breve encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio na última quarta-feira (30). Essa conversa, que durou cerca de 25 minutos, ocorreu em um ambiente reservado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo brasileiro está ciente da complexidade das negociações e da necessidade de agir rapidamente para proteger os interesses nacionais. A expectativa é que, mesmo diante das dificuldades, seja possível encontrar um caminho que evite danos maiores aos setores mais afetados pela nova política tarifária.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias