Trump adverte Irã sobre cobrança de pedágio para cruzar Ormuz: ‘Melhor parar agora’

Mídia internacional alerta para cobraças de taxa milionárias para cruzar a região; alguns valores são estimando em US$2 milhões (cerca de R$ 10 milhões de reais)

DOUG MILLS / POOL / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irã nesta quinta-feira (09) sobre a cobrança de taxas para embarcações cruzarem o Estreito de Ormuz. “Há informações de que o Irã está cobrando taxa para permitir a passagem por Ormuz. É melhor não ser e, se for, melhor parar agora”, escreveu o Trump, em sua conta Truth Social, onde também disse que os iranianos estão fazendo uma péssimo trabalho ao permitir que petróleo passe pelo Estreito Ormuz. “Irã está fazendo um péssimo trabalho, desonroso, diriam alguns. Esse não é o acordo que temos!”, declarou.

Nesta quinta, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, disse que o Estreito de Ormuz entrará em uma nova fase, mas não deu mais detalhes sobre o que será realizado. Entretanto, a mídia internacional alerta para cobraças de taxa milionárias para cruzar Ormuz. Alguns valores são estimando em US$2 milhões (cerca de R$ 10 milhões de reais).

O tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz ficou bem abaixo de 10% do volume normal nesta quinta. Apenas sete navios atravessaram o estreito nas últimas 24 horas, em comparação com os cerca de 140 habituais, segundo dados de rastreamento.

Desde quarta-feira (08), o Irã tem sugerido rotas alternativas. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã orientou as embarcações a navegarem pelas águas iranianas ao redor da Ilha de Larak para evitar o risco de minas navais nas rotas habituais pelo estreito, informou a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim nesta quinta-feira

Petróleo vai começar a fluir, afirma Trump

Em uma outra publicação, Trump disse que ‘em breve’o petróleo começaria a fluir muito rapidamente, “com ou sem a ajuda do Irã”, sem fornecer mais detalhes. A declaração foi dada ao criticar um publicação do jornal norte-americano The Wall Street Journal, em que o jornal dizia que a fala de Trump sobre ter vencido a guerra contra o Irã, não era verdadeira. “Irã não tem armas nucleares a, rapidamente, vocês vão ver o petróleo começar a fluir, com ou sem a ajuda do Irã”, escreveu.

Nesta quinta-feira, dois dias apos a trégua de duas semanas entre os EUA e Irã o petróleo voltou a fechar em alta. Centenas de petroleiros e outros navios estão presos no Golfo Pérsico desde o início da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro, reduzindo o fornecimento global de petróleo em 20%, na maior interrupção de abastecimento da história.

Desde 28 de fevereiro, pelo menos 23 petroleiros com bandeira iraniana chegaram à Ásia, mantendo o ritmo dos níveis pré-guerra, de acordo com o grupo de defesa dos direitos humanos United Against Nuclear Iran, dos EUA, que monitora o tráfego relacionado ao Irã.

O que é o Estreito de Ormuz?

O Estreito de Ormuz é uma passagem marítima localizada entre o Golfo Pérsico e de Omã, operando como a fronteira natural entre o Irã e a Península Arábica. No jargão geopolítico e financeiro, a região é classificada como o principal chokepoint (gargalo logístico) energético do mundo.

Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto transitam por suas águas diariamente. O volume que equivale a cerca de 20% do consumo global do insumo.

*Com informações da Reuters