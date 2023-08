Trump afirma que comparecerá na quinta-feira a tribunal da Geórgia

Ex-presidente vai enfrentar acusações de suposta tentativa de reverter o resultado da eleição presidencial de 2020

Bryan R. Smith / AFP Trump enfrenta quatro julgamentos criminais em meio à sua corrida para retornar à presidência dos Estados Unidos



O ex-presidente americano Donald Trump confirmou nesta segunda-feira, 21, que comparecerá na próxima quinta-feira, 24, a um tribunal do estado da Geórgia para enfrentar acusações de suposta tentativa de reverter o resultado da eleição presidencial de 2020. Trump denunciou em sua plataforma, Truth Social, que será “Preso por uma promotora distrital de esquerda radical, Fani Willis”, funcionária da Geórgia responsável pelo quarto indiciamento do ex-presidente neste ano. O juiz do caso havia aprovado uma fiança de US$ 200 mil (R$ 997 mil) para Trump pela acusação de associação criminosa apresentada contra ele nesse estado do sul. Trump e outros acusados nesse caso têm até o meio-dia da próxima sexta-feira (hora local) para se apresentarem a autoridades da Geórgia e serem registrados. Em sua publicação, Trump afirmou que Fani Willis atua “em coordenação estrita com o distorcido Departamento de Justiça de Joe Biden” e que “trata-se de interferência nas eleições”. O ex-presidente alega que todas as acusações contra ele visam bloquear a sua candidatura a um novo mandato na Casa Branca. Trump enfrenta quatro julgamentos criminais em meio à sua corrida para retornar à presidência dos Estados Unidos. Ele foi acusado na Geórgia de crime organizado e de uma série de crimes eleitorais, após uma investigação de dois anos sobre seus esforços para reverter sua derrota eleitoral para Biden. Outros réus na suposta conspiração são o ex-advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, e seu chefe de gabinete na Casa Branca, Mark Meadows.

*Com informações da AFP.