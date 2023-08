Jair Bolsonaro realiza exames pré-operatórios em São Paulo

Ex-presidente passará por novos procedimentos cirúrgicos na capital paulista em setembro

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25/07/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro fará novas cirurgias em setembro



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou um check-up com seu cardiologista, nesta segunda-feira, 21, em São Paulo. De acordo com informações do repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News, Bolsonaro está bem e fará novos exames na quarta-feira, 23. Na sequência, o ex-presidente passará por duas novas cirurgias: correção para eliminar o refluxo e correção de alça no intestino. O objetivo é resolver a aderência do intestino, consequência de um atentado sofrido há cinco anos, em Juiz de Fora-MG, durante um ato de campanha, em 2018. Conforme a Jovem Pan mostrou, Bolsonaro afirmou que vai passar por procedimentos cirúrgicos no dia 11 de setembro em São Paulo. “Vou fazer duas ou três cirurgias no dia 11, em São Paulo, em um hospital que tenho convênio pela Câmara. Vou corrigir um refluxo pelo nariz e operar uma hérnia na lateral da barriga”, disse à Jovem Pan, com exclusividade.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro