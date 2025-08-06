Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump afirma que há boa chance de encontro com Zelensky e Putin ‘em breve’

Trump afirma que há boa chance de encontro com Zelensky e Putin ‘em breve’

O republicano afirmou, em coletiva no Salão Oval, que ainda não foi decidido onde ocorrerá a cúpula entre os líderes e preferiu não revelar se o fim do conflito na Ucrânia está próximo

  • Por Jovem Pan
  • 06/08/2025 22h00
  • BlueSky
MONTAGEM / OLGA MALTSEVA, BRENDAN SMIALOWSKI, FREDERICK FLORIN/AFP Putin, Trump e Zelensky montagem 'Já fiquei desapontado antes', declarou o presidente dos EUA sobre acordo de cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (6), que há uma boa chance de um encontro entre ele, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin, “em breve”. O republicano afirmou, em coletiva no Salão Oval, que ainda não foi decidido onde ocorrerá a cúpula entre os líderes e preferiu não revelar se o fim do conflito na Ucrânia está próximo. “Já fiquei desapontado antes”, pontuou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Quando perguntado por um repórter sobre mais sanções secundárias ao petróleo russo, Trump respondeu: “você verá muito mais”. “Posso impor tarifas à China pela compra de petróleo russo”, enfatizou ele. O mandatário ainda comentou que seu governo encomendou bombardeiros B-2 novos, que está considerando levar a Guarda Nacional para Washington e que a gasolina deve ficar abaixo dos US$ 2 o galão no país.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

Leia também

Trump diz que reunião de seu enviado com Putin foi 'muito produtiva'
Após conversa com Trump, Zelensky afirma que 'nossa posição é de que a guerra pode acabar'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >