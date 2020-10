Trump afirma que tropas devem deixar o Afeganistão ainda este ano

Em seu perfil oficial no Twitter, o presidente dos Estados Unidos declarou que os soldados norte-americanos que servem no país devem estar em casa ‘até o Natal’

REUTERS/Tom Brenner Tropas norte-americanas no Afeganistão durante visita surpresa do presidente Donald Trump em novembro de 2019



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em seu perfil oficial no Twitter que as tropas norte-americanas devem deixar o Afeganistão definitivamente ainda este ano. “Devemos ter o pequeno número restante dos nossos corajosos homens e mulheres servindo no Afeganistão em casa até o Natal”, escreveu o republicano. Da forma como foi redigida, a mensagem não deixa claro se a declaração se trata de um desejo pessoal ou uma afirmação que de fato se concretizará, tampouco como aconteceria essa retirada.

We should have the small remaining number of our BRAVE Men and Women serving in Afghanistan home by Christmas! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

No entanto, é importante considerar que a declaração acontece um mês antes das eleições nos Estados Unidos. Candidato a reeleição, Trump está atrás de seu concorrente Joe Biden nas pesquisas eleitorais e havia prometido encerrar a guerra no Afeganistão, assim como outras “guerras sem fim”, durante o seu mandato. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, os Estados Unidos já gastaram dois trilhões de dólares com o conflito, que tirou a vida de mais de 3.500 americanos e dezenas de milhares de afegãos.

Um acordo, assinado entre os Estados Unidos e os talibãs em 29 de fevereiro de 2020, também indica que a declaração de Trump pode ser uma previsão verdadeira. Durante o encontro histórico, que ocorreu na capital do Catar, o governo norte-americano prometeu que retiraria todas as suas tropas do território afegão até meados de 2021. A contrapartida é que o grupo islâmico não estabeleça um regime extremista no país, compartilhando o poder com o governo afegão. As negociações de paz entre os talibãs e as autoridades locais ainda estão em andamento.

Se tudo correr conforme planejado, esse seria o fim da guerra mais longa em que os Estados Unidos já estiveram envolvidos: o conflito no Afeganistão começou após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Os ataques fatídicos foram planejados por líderes da Al Qaeda sob a proteção do Talibã, que governou o Afeganistão sob severas leis islâmicas. No ápice da guerra, 100 mil tropas americanas ocuparam o país, segundo a agência de notícias The Associated Press. Atualmente, menos de nove mil soldados permanecem no local.