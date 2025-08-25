Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

Trump afirma que voltou a falar com Putin depois de se reunir com Zelensky e europeus

Presidente americano relata que ‘toda conversa’ com o russo é boa, mas pondera que costuma se decepcionar posteriormente: ‘Depois é uma bomba lançada em Kiev ou em algum lugar’

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 14h51
EFE/EPA/SHAWN THEW Trump Trump também teve uma reunião histórica com Putin no Alasca em 15 de agosto, na tentativa de fechar um acordo para encerrar a invasão russa da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (25) que conversou com seu homólogo russo, Vladimir Putin, desde a reunião da semana passada com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca. A última vez que Trump falou com Putin foi em 18 de agosto, quando interrompeu suas negociações com Zelensky e os europeus na Casa Branca para ligar para o líder russo. “Sim, conversei”, disse Trump a repórteres quando questionado se havia conversado com Putin desde então. “Toda conversa que tenho com ele é uma boa conversa. E depois, infelizmente, uma bomba é lançada em Kiev ou em algum lugar, e eu fico muito irritado com isso”, acrescentou.

Trump também teve uma reunião histórica com Putin no Alasca em 15 de agosto, na tentativa de fechar um acordo para encerrar a invasão russa da Ucrânia. Após o telefonema de 18 de agosto, Trump afirmou que Putin havia concordado em realizar uma reunião bilateral com Zelensky. No entanto, Moscou declarou desde então que não há planos para tais negociações. “Porque não gosta dele”, respondeu Trump quando questionado sobre o motivo da relutância de Putin em se encontrar pessoalmente com Zelensky.

No entanto, o presidente americano afirmou que ainda acredita que um acordo para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia esteja próximo. “Acho que vamos acabar com a guerra”, afirmou.

*Com informações da AFP
Publicado por Fernando Dias

