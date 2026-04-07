Presidente dos EUA exige o fim do bloqueio no Estreito de Ormuz até a meia-noite desta terça-feira – 21h no horário de Brasília -, sob pena de destruição total da infraestrutura iraniana

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump ameaça destruir Irã se ultimato não for cumprido: 'Civilização inteira morrerá'



O presidente Donald Trump alertou que “toda uma civilização morrerá” no Irã nesta terça-feira (7), caso o regime não atenda ao seu ultimato. “Toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais retornar. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “QUEM SABE?”, acrescentou.

O mandatário não forneceu detalhes, mas já havia declarado anteriormente que as forças armadas de seu país poderiam bombardear pontes, usinas de energia e outras infraestruturas civis do Irã para fazer o país regredir à “Idade da Pedra”.

O ultimato expira às 20h, horário local de Washington (21h em Brasília).

Quando questionado por jornalistas na segunda-feira (6) sobre suas condições exatas, Trump respondeu: “um acordo que me satisfaça”. Esse acordo que neutralizaria a ordem de bombardeio deve incluir, acima de tudo, a renúncia do Irã à posse de armas nucleares, enfatizou o republicano.

O presidente afirmou em algumas ocasiões que a reabertura do Estreito de Ormuz também era uma condição indispensável, embora também tenha dito que, para os Estados Unidos, isso não é absolutamente necessário.

Em sua publicação no Truth Social nesta terça-feira, o presidente pareceu deixar a porta aberta para um acordo de última hora. “Agora que temos uma mudança de regime completa e total — onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem — talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer. QUEM SABE?”, explicou.

“Saberemos esta noite — um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo. Quarenta e sete anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim”, afirmou. “Deus abençoe o grande povo do Irã!”, conclui sua publicação.

*Com informações da AFP