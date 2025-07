Manifestantes protestam contra visita de Trump à Escócia: ‘Não é bem-vindo’ 

Durante a visita, presidente dos EUA deve se reunir com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, com o líder escocês, John Swinney, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

EFE / Susana Blaya Manifestantes em frente ao consulado estadounidense em Edimburgo contra a visita do presidente Donald Trump ao Reino



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com protestos no último sábado (26) durante sua visita à Escócia. Enquanto jogava golfe em uma de suas propriedades, centenas de manifestantes foram às ruas em cidades como Aberdeen e Edimburgo para expressar repúdio às suas políticas e ao seu histórico. Acompanhado de seu filho Eric e do embaixador americano no Reino Unido, Warren Stephens, Trump esteve em seu complexo de golfe em Turnberry. A localidade, no sudoeste do país, teve sua segurança reforçada, com ruas fechadas e forte presença policial para a visita presidencial.

Os protestos, convocados pelo grupo “Coalizão Stop Trump”, reuniram manifestantes com cartazes com mensagens como “A Escócia odeia Trump” e bandeiras palestinas. As manifestações ocorreram em frente ao consulado americano em Edimburgo e no centro de Aberdeen. Meg Chapman, integrante do parlamento escocês, declarou que o presidente não é bem-vindo. “Sabemos que ele é sexista, misógino e um criminoso condenado”, afirmou a parlamentar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A visita de Trump à Escócia, terra natal de sua mãe, mistura lazer com compromissos oficiais. O momento de descontração no campo de golfe antecede uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para discutir tarifas comerciais.

*Com informações de Pedro Triton

*Reportagem produzida com auxílio de IA