Trump diz que está falando com dirigentes do Camboja e da Tailândia sobre cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (26) que estava conversando com os líderes de Camboja e da Tailândia em um esforço para encerrar o conflito na fronteira que já deixou pelo menos 33 mortos. “Acabei de falar com o primeiro-ministro do Camboja sobre o fim da guerra com a Tailândia”, indicou Trump, que está visitando a Escócia, na sua plataforma Truth Social.

“Estou ligando para o primeiro-ministro interino da Tailândia, neste momento, para também solicitar um cessar-fogo e o fim da guerra que está sendo travada atualmente”, acrescentou. Em uma mensagem republicana separada, publicada alguns minutos depois, o elogiou “uma conversa muito boa” com o líder tailandês.

“A Tailândia, como o Camboja, quer um cessar-fogo imediato e PAZ”, escreveu novamente o presidente dos EUA. O número de mortos nos confrontos entre Tailândia e Camboja aumentou neste sábado para 33, enquanto os combates continuam na fronteira entre esses dois reinos do Sudeste Asiático, apesar das autoridades cambojanas terem pedido um “cessar-fogo”.

Uma disputa territorial que remonta a várias décadas travada na quinta-feira em intensos confrontos com o uso de aviões de combate, metálicos, tanques e infantaria, gerando preocupação internacional e levando o Conselho de Segurança da ONU a convocar uma reunião de emergência na sexta-feira.

