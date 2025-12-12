Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja após conversa com líderes

Segundo o presidente dos EUA, ambos os governos concordaram em interromper todos os disparos ainda nesta noite e retomar os termos do Acordo de Paz original

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (12) ter intermediado um acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, após uma conversa que classificou como “muito boa” com o primeiro-ministro tailandês, Anutin Charnvirakul, e com o líder cambojano, Hun Manet.

Segundo Trump, ambos os governos concordaram em interromper todos os disparos ainda nesta noite e retomar os termos do Acordo de Paz original, firmado com apoio dos EUA e da Malásia. O anúncio foi feito por meio da Truth Social, rede utilizada pelo republicano.

“A bomba à beira da estrada que originalmente matou e feriu vários soldados tailandeses foi um acidente, mas a Tailândia, no entanto, retaliou muito fortemente. Ambos os países estão prontos para a PAZ e para o comércio contínuo com os Estados Unidos da América. É uma honra trabalhar com Anutin e Hun na resolução do que poderia ter evoluído para uma grande guerra”, escreveu Trump.

O conflito recente reacendeu tensões históricas na fronteira entre os dois países, resultando em trocas de tiros e mortes de militares.

A crise ocorre em meio a um momento político delicado na Tailândia. O parlamento do país foi dissolvido nesta sexta-feira, abrindo caminho para eleições no início do próximo ano. O pleito deverá ser realizado entre 45 e 60 dias após a aprovação real. Até lá, Anutin comandará um governo interino com poderes limitados, sem autorização para aprovar um novo orçamento.

A dissolução ocorre justamente enquanto o país tenta administrar o aumento das tensões com o Camboja, cujas disputas territoriais são motivo de atrito há décadas.

*Com informações do Estadão Conteúdo