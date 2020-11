Trump aparece em público pela primeira vez desde projeção da vitória de Biden

O presidente dos Estados Unidos, que tem passado a maior parte do tempo dentro da Casa Branca, foi a um cemitério em Virgínia para prestar homenagens no Dia dos Veteranos

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL Essa é a primeira grande aparição pública de Trump desde o dia 7, quando a mídia norte-americana projetou a vitória de Biden



Donald Trump apareceu em público pela primeira vez nesta quarta-feira, 11, desde o dia da projeção da vitória do democrata Joe Biden nas eleições nos Estados Unidos. Acompanhado de sua esposa Melania, o atual presidente participou de uma homenagem ao soldado desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington, no estado da Virgínia. A celebração é parte do Dia dos Veteranos, quando as vítimas de todas as guerras norte-americanas são relembradas. Como demonstra um vídeo publicado em suas redes sociais, Trump preferiu participar do evento em silêncio, sem fazer nenhum pronunciamento. Enquanto isso, Biden prestou as suas homenagens em um cemitério na Filadélfia.

Desde que a mídia norte-americana projetou sua derrota no sábado (7), o republicano permaneceu a maior parte do tempo dentro da Casa Branca, apesar de ter sido visto saindo para jogar golfe no domingo (8). No entanto, a página oficial do presidente no Twitter permaneceu ativa com uma série de postagens contendo acusações de fraudes eleitorais que teriam favorecido o seu oponente. O presidente também utilizou os últimos dias para demitir o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper. Em seu último discurso, Biden classificou como “vergonhosa” a recusa de Trump em reconhecer a sua derrota.

*Com informações de agências internacionais