Trump aprova força de paz europeia para negociar cessar-fogo na Ucrânia

Republicano comentou que Putin estaria disposto a aceitar a implementação da proposta, e indicou que, se as negociações avançarem positivamente, visitará Moscou

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Durante as discussões, Trump propôs que a Ucrânia oferecesse US$ 500 bilhões em reservas minerais estratégicas em troca do apoio dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou sua abertura para a ideia de uma força de paz europeia que possa garantir um acordo entre Rússia e Ucrânia, caso um cessar-fogo seja alcançado no conflito que completa 3 anos nesta segunda-feira (24). Essa declaração ocorreu após um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, que viajou com o intuito de promover a paz na região. As conversas entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, foram realizadas sem a presença do líder ucraniano, Volodimir Zelenski. Durante as discussões, Trump propôs que a Ucrânia oferecesse US$ 500 bilhões em reservas minerais estratégicas em troca do apoio dos Estados Unidos.

No entanto, o Kremlin rejeitou a ideia de que forças da Otan atuem na área, considerando essa presença inaceitável. Macron, por sua vez, endossou a sugestão de utilizar US$ 300 bilhões em reservas russas localizadas na Europa para ajudar na reconstrução da Ucrânia. Trump também comentou que Putin estaria disposto a aceitar a implementação de uma força de paz, caso ela seja formalmente estabelecida. O presidente americano indicou que, se as negociações avançarem positivamente, ele poderá visitar Moscou, embora tenha esclarecido que isso não ocorrerá antes do dia 9 de maio, data em que a Rússia celebra sua vitória na Segunda Guerra Mundial.

