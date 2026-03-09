Trump: Austrália concederá asilo a jogadoras que se recusaram a cantar o hino do Irã

Jogadoras se recusaram a cantar enquanto jogavam a Copa da Ásia, na Austrália

STR / AFP Jogadoras iranianas prestam continência durante o hino nacional, antes da partida da Copa da Ásia entre Irã e Filipinas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que a Austrália concordou em conceder asilo a algumas jogadoras da seleção feminina de futebol do Irã que se recusaram a cantar o hino nacional enquanto jogavam no país, em meio à guerra no Oriente Médio.

“Acabei de falar com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sobre a seleção feminina de futebol do Irã. Ele está cuidando disso! Cinco delas já foram acolhidas”, declarou Trump em sua rede social Truth Social, menos de duas horas após uma publicação inicial instando a Austrália a acolhê-las.

Trump acrescentou que “algumas, no entanto, sentem que devem retornar (ao Irã) porque estão preocupadas com a segurança de suas famílias, incluindo possíveis ataques contra esses familiares caso não retornem”.

*Matéria em atualização

