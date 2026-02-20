Trump avalia ataque militar ao Irã, que responde e diz querer acordo ‘rapidamente’
Após as conversas entre os dois países inimigos no início da semana, o presidente dos Estados Unidos disse dar a si mesmo entre 10 e 15 dias para decidir se é possível chegar a um acordo
O Irã afirmou, nesta sexta-feira (20), que quer um acordo “rapidamente” com os Estados Unidos, após o ultimato do presidente Donald Trump, que considera um ataque militar limitado contra a República Islâmica caso as negociações sobre o programa nuclear iraniano não avancem. Após as conversas entre os dois países inimigos no início da semana, Trump disse dar a si mesmo entre 10 e 15 dias para decidir se é possível chegar a um acordo ou recorrer à força.
Quando um jornalista lhe perguntou se considera “um ataque militar limitado”, Trump respondeu: “Tudo o que posso dizer é que estou avaliando isso”. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, negou que haja “um ultimato”. “Simplesmente discutimos entre nós como podemos chegar a um acordo rapidamente. E um acordo rápido é algo que interessa a ambas as partes”, declarou ao canal MS NOW (anteriormente MSNBC).
O Irã espera em contrapartida o levantamento das sanções que penalizam sua economia há décadas, provocando uma hiperinflação crônica e uma forte desvalorização da moeda nacional, o rial. Esse fenômeno, que corrói o poder de compra dos iranianos, se acentuou nos últimos meses e foi o detonador, em dezembro, de enormes manifestações.
“É evidente que quanto antes essas sanções forem suspensas, melhor será para nós. Não temos, portanto, nenhum motivo para atrasar” o processo, insistiu o ministro. Teerã espera apresentar o quanto antes “uma proposta de acordo potencial” aos representantes americanos: o emissário Steve Witkoff e o genro do presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner. “Acho que em dois ou três dias estará pronta”, acrescentou Araghchi.
*Com AFP
