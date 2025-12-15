Trump busca saída sem invadir Venezuela, diz ex-embaixador dos EUA

John Feeley já liderou a embaixada no Panamá e deixou o posto em 2018, após confronto com o atual presidente

A crise na Venezuela tem sido um dos principais desafios diplomáticos enfrentados pelo governo dos Estados Unidos nos últimos anos. O ex-embaixador dos Estados Unidos, John Feeley, destacou a importância de o presidente Donald Trump buscar uma solução para as tensões sem recorrer à invasão militar. Feeley, que já liderou a embaixada no Panamá e é conhecido por seu confronto com Trump em 2018, renunciou ao cargo devido a discordâncias políticas. Em uma análise recente, ele observou que a atual administração mantém diretrizes semelhantes para a região, mas enfrenta desafios inesperados, como a frustração do presidente por seguir conselhos de assessores próximos, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio.

A situação na Venezuela continua a ser um ponto de pressão para o governo Trump, que enfrenta críticas políticas e diplomáticas para resolver o impasse. Feeley destacou que, apesar das operações iniciadas há três meses, incluindo ataques a embarcações no Mar do Caribe, a estratégia não resultou na renúncia de Nicolás Maduro, como esperado. Além disso, a gestão de Donald Trump não conseguiu conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos, um dos objetivos declarados das ações na região. A falta de resultados concretos tem gerado insatisfação tanto internamente quanto entre aliados internacionais. Feeley sugere que, sem uma estratégia clara, Trump pode estar considerando alternativas para declarar vitória na Venezuela, mesmo sem mudanças significativas.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA