O cineasta e a esposa foram encontrados mortos no domingo (14), na mansão da família, em Los Angeles; polícia investiga caso como ‘um aparente homicídio’

Trump (esq.) disse que Reiner (dir.) "era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua obsessão desenfreada" por ele



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (15) que o cineasta e ator Rob Reiner morreu por causa de “sua enorme, inflexível e incurável doença mental conhecida como Síndrome de Transtorno de Trump. No domingo (14), Reiner e sua esposa, Michele, foram encontrados mortos na mansão da família, na Califórnia.

Em publicação em sua rede social, a Trust Social, o líder norte-americano disse que Reiner “era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua obsessão desenfreada pelo presidente Donald J. Trump”.

“Sua paranoia atingiu novos patamares à medida que o governo Trump superava as metas e expectativas, e com a Era de Ouro da América em pleno andamento, talvez como nunca antes, que Rob e Michele descansem em paz”, escreveu o presidente dos EUA.

A polícia de Los Angeles investiga as mortes como “um aparente homicídio”. De acordo com a imprensa norte-americana, Reiner e sua esposa foram encontrados com ferimentos que pareciam provocados por arma branca.

O filho do casal, Nick Reiner, é suspeito e foi preso nesta segunda.