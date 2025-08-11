Trump cita Brasília como exemplo de ‘capital violenta’ ao apresenta dados antigos de homicídios

Em coletiva para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional para Washington, Trump citou também capitais como Bogotá, Lima e Cidade do México em seu exemplo

Photo by Jim WATSON / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula enquanto fala durante uma entrevista coletiva para discutir o crime em Washington, DC, na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, DC



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu Brasília em uma lista com diversas “capitais violentas” nesta segunda-feira (11). Em coletiva para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional para Washington, Trump citou também capitais como Bogotá, Lima e Cidade do México em seu exemplo. “Washington tem o dobro, o triplo de violência de todas elas. Você gostaria de morar em um lugar assim? Acho que não. As outras cidades são bem ruins, mas não tão ruins quanto Washington”, disse ele aos repórteres, acrescentando os dados apontam que a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes do Distrito Federal é menor do que a de Washington. O Atlas da Violência aponta que o Distrito Federal registrou 347 homicídios em 2023, o que equivale a uma taxa de 11 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Já Washington teve 274 homicídios no mesmo ano, mas, como a população é bem menor, o índice chega a 39,86 para cada 100 mil habitantes.

Trump, do Partido Republicano, invocou hoje a seção 740 da lei de Autonomia do Distrito de Columbia para decretar emergência de segurança pública e assumir o controle do departamento da Polícia Metropolitana de Washington, com o objetivo de conter a insegurança que ele classificou como “fora de controle”. Enquanto Trump fazia as declarações, cerca de 150 pessoas se reuniram ao norte da Casa Branca para protestar, alegando que o presidente não deveria impor seu controle sobre a cidade. Nos primeiros seis meses de 2024 foram registrados 75 homicídios, e em 2025 o número caiu para 63, uma redução de 16%. Trump ampliou sua ameaça e advertiu que poderia levar adiante a ideia de enviar forças federais para mais cidades com prefeitos do Partido Democrata, como Nova York, Chicago e Los Angeles, se elas não conseguirem “se limpar sozinhas”

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, alegou nesta segunda-feira (11) que Trump, está ciente dos avanços que a cidade apresentou em relação à queda do índice de criminalidade, depois de ele ter emitido uma ordem executiva para assumir o controle federal do departamento de Polícia da capital americana devido à insegurança. “Não vou minimizar o que foi dito, nem quero minimizar a intromissão em nossa autonomia”, declarou Bowser, do Partido Democrata, em entrevista coletiva. A prefeita da capital americana acrescentou que em “cada conversa” que tem com Trump o informa sobre os avanços relativos à criminalidade e que o presidente foi informado sobre a redução nos homicídios.

