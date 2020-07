Trump defende cloroquina e aponta queda nas mortes pelo ‘China Vírus’ nos EUA

O presidente americano usou o Twitter na tarde desta segunda-feira, 6, para voltar a defender a estratégia do governo na pandemia de Covid-19

EFE/EPA/YURI GRIPAS Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou o Twitter na tarde desta segunda-feira, 6, para voltar a defender a estratégia do governo americano na pandemia de Covid-19. Segundo ele, as mortes pelo “vírus da China” já recuaram 39% nos EUA, e o programa de testes do país é o maior do mundo. Trump reclamou do fato de que, segundo ele, a imprensa local não reporta esses fatos corretamente. “A taxa de mortalidade para o China Vírus nos EUA está simplesmente por volta da menor do mundo!”, afirmou, referindo-se ao novo coronavírus com uma expressão que Pequim condena. Além disso, Trump disse que a economia americana “está voltando forte”.

Deaths from the China Virus are down 39%, while our great testing program continues to lead the World, by FAR! Why isn’t the Fake News reporting that Deaths are way down? It is only because they are, indeed, FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

BREAKING NEWS: The Mortality Rate for the China Virus in the U.S. is just about the LOWEST IN THE WORLD! Also, Deaths in the U.S. are way down, a tenfold decrease since the Pandemic height (and, our Economy is coming back strong!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

O líder americano ainda citou um estudo da companhia Henry Ford Health System, que diz que o tratamento com a hidroxicloroquina reduziu a taxa de mortalidade de modo significativo em pacientes hospitalizados com Covid-19 e sem problemas no coração. Estudos no Reino Unido e os monitorados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) concluíram anteriormente que o medicamento não trazia vantagem no combate a essa doença e ainda trazia riscos para aqueles com problemas no coração. Em 15 de junho, a agência de controle de drogas dos EUA (FDA, na sigla em inglês) revogou a autorização para uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina em solo americano.

…of 2,541 patients hospitalized between March 10 and May 2, 2020 across the system’s six hospitals, the study found 13% of those treated with hydroxychloroquine alone died compared to 26.4% not treated with hydroxychloroquine.” @HenryFordNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Na série de mensagens, Trump ainda afirmou que as escolas nos EUA “precisam abrir até o outono”, que começa em 21 de setembro. Além disso, voltou a criticar a oposição democrata, dizendo que ela não teria banido as viagens com a China e isso teria provocado muito mais mortes nos EUA.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

The Democrats would not have BANNED travel from heavily infected China, especially so early, therefore, far more people would have died. Corrupt Joe Biden now admits this!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo