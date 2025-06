Trump compara ataque a instalações iranianas, que encerraram ‘Guerra dos 12 Dias’, aos bombardeios de Hiroshima

‘Se você olhar para Hiroshima, se você olhar para Nagasaki, você sabe que isso também acabou com uma guerra; este acabou com uma guerra de uma maneira diferente, mas foi devastador’, disse o republicano na Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou nesta quarta-feira (25) os ataques “bem-sucedidos” às instalações nucleares do Irã, que “encerraram a Guerra dos 12 Dias” entre Israel e Teerã, com as bombas nucleares americanas que devastaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial.

“(Os ataques às usinas iranianas) acabaram com a guerra. Alguém disse, de certa forma, que foi devastador. Na verdade, se você olhar para Hiroshima, se você olhar para Nagasaki, você sabe que isso também acabou com uma guerra. Este (ataque de sábado às instalações nucleares iranianas) acabou com uma guerra de uma maneira diferente, mas foi devastador”, disse Trump durante uma coletiva de imprensa em Haia, onde participou da cúpula de Otan.

“Acho que a guerra realmente terminou quando atacamos as várias instalações nucleares com os aviões. E só espero que possam ajudar esses pilotos; eles são os melhores pilotos do mundo. Eles são os melhores pilotos do mundo”, acrescentou. O presidente americano também voltou a rechaçar um relatório preliminar de inteligência americano divulgado que estima que o programa nuclear iraniano foi adiado apenas por alguns meses após os bombardeios ordenados por Washington.

“Avaliamos que os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas atrasaram a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares por muitos anos”, enfatizou. Nesse sentido, citou um estudo da Comissão de Energia Atômica de Israel, que revelou que o bombardeio americano à instalação de enriquecimento de urânio de Fordow no último fim de semana tornou a usina “totalmente inoperante”.

O republicano afirmou que os relatórios iniciais de inteligência de seu país optaram por “não mencionar” a possibilidade de que os danos causados ​​às instalações em Natanz, Isfahan e, especialmente, em Fordow, cujas centrífugas são subterrâneas, tenham sido “muito graves” porque “era muito cedo”.

“Desde então, reunimos informações adicionais. Também conversamos com pessoas que visitaram o local, e o local está destruído, e suspeitamos que todo o material nuclear esteja lá. Ele não foi removido”, completou. Trump respondeu assim às especulações que circularam dando conta de que o regime dos aiatolás removeu seus estoques de urânio nessas instalações antes do ataque do final de semana.

