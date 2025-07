Trump confirma presença na final do Mundial de Clubes

Confirmação da presença do presidente acontece logo após a Fifa ter anunciado a abertura de um novo escritório na Trump Tower, localizada em Nova York

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou sua presença na final da Copa do Mundo de Clubes



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou sua presença na final da Copa do Mundo de Clubes, que ocorrerá no próximo domingo (13) em East Rutherford, Nova Jersey. A informação foi divulgada pelo próprio Trump, gerando expectativa para o evento esportivo. A confirmação da presença do presidente acontece logo após a Fifa ter anunciado a abertura de um novo escritório na Trump Tower, localizada em Nova York. Este torneio é considerado um teste para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto pelos Estados Unidos, Canadá e México, com a participação de 48 seleções.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A final do Mundial de Clubes será realizada no MetLife Stadium, que também será o palco da final da Copa do Mundo de 2026. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, elogiou o apoio do governo americano e de Trump para a realização do evento, destacando a importância dessa colaboração. Trump tem um histórico de comparecer a eventos esportivos de grande porte, sendo o primeiro presidente em exercício a assistir a um Super Bowl. Contudo, sua política de imigração e as restrições de viagem têm gerado preocupações em relação à Copa do Mundo de 2026. Documentos recentes indicam que o governo Trump estava considerando ampliar suas restrições, o que poderia impactar cidadãos de 36 países adicionais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA