Trump critica demora de reforços do Reino Unido no Oriente Médio: ‘não precisamos mais’

Na última quarta-feira (4), o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que o governo adotaria medidas para reduzir ameaças ao Irã e reforçar a defesa no conflito

  Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 20h58 - Atualizado em 07/03/2026 21h00
EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL TURNBERRY (Reino Unido), 28/07/2025. - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer (E), e o presidente dos EUA, Donald J. Trump (D), posam para fotos antes do encontro dos líderes no resort de golfe Trump Turnberry, em Turnberry, Escócia, Grã-Bretanha, em 28 de julho de 2025. O presidente Trump está em viagem particular à Escócia para visitar seus campos de golfe. (Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer e Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o possível envio de porta-aviões britânicos ao Oriente Médio e disse que Washington não precisa mais da ajuda do Reino Unido.

“O Reino Unido, nosso antigo grande aliado – talvez o maior de todos – finalmente está considerando seriamente enviar dois porta-aviões para o Oriente Médio. Tudo bem, primeiro-ministro Starmer, não precisamos mais deles, mas vamos nos lembrar”, disse Trump numa publicação na Truth Social.

A declaração sugere uma crítica de Trump à demora do apoio do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao conflito no Oriente Médio.

Na última quarta-feira (4), Starmer afirmou que o governo britânico adotaria medidas para reduzir ameaças relacionadas ao Irã e reforçar a defesa no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que evitaria se envolver diretamente o país na guerra em curso.

*Estadão Conteúdo

