Trump critica DeSantis e se diz o único capaz de evitar 3ª Guerra Mundial

O ex-presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira, 29, que “clichês infantis” na política externa e a “retórica imprudente” do governador da Flórida sobre a Rússia são perigosos, assegurando ao mesmo tempo que ele é o “único candidato que pode evitar a Terceira Guerra Mundial”. Trump, que foi o promotor da candidatura de Ron DeSantis para o governo estadual em 2018, é o seu maior crítico desde que o governador sinalizou que irá competir pela indicação republicana à presidência em 2024 e, portanto, será seu rival. Em vídeo dedicado às últimas declarações de DeSantis sobre a guerra na Ucrânia, o empresário disse que elas “revelam uma perigosa falta de sofisticação histórica, intelectual e diplomática”. Na sua casa em Palm Beach, na Flórida, o ex-presidente declarou que “a arte de Estado e a construção da paz requerem seriedade, sofisticação e perspectiva histórica, não pontos de conversa sem sentido e uma brincadeira superficial de Washington”.

Na sequência da controversa afirmação de que a guerra gerada pela invasão russa à Ucrânia não passa de uma “disputa territorial” entre dois países, DeSantis mudou a sua posição e criticou o presidente russo, Vladimir Putin, o qual chamou de “criminoso de guerra”, e definindo a Rússia como “um posto de gasolina com armas nucleares”. Segundo Trump, estas palavras mostram que DeSantis adotou as políticas externas neoconservadoras de John McCain, Mitt Romney, Karl Rove e dos Bush, que enviaram tropas e equipamento dos EUA para “travar guerras sem fim em todo o mundo” e se tornou um “globalista”.

“Aqueles como Mitt Romney e Ron DeSantis, muito semelhantes, que insistem em tratar arrogantemente a Rússia como profundamente inferior às outras nações do mundo, sem história, cultura ou orgulho, não só são ignorantes e tolos, como a sua atitude torna impossível a negociação da paz”, disse Trump. O ex-presidente comentou que a sua gestão era mais dura com a Rússia do que qualquer outra, mas ao mesmo tempo mostrou respeito pelo país e o povo russo. “Mostramos compreensão pela história russa e pelo fato de a Rússia ter perdido mais de 20 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam lutando conosco”, acrescentou.

Trump ressaltou que posições como as de DeSantis em relação à Rússia apenas aumentam “a possibilidade de uma escalada nuclear mortífera”. “Precisamos de um estadista e de um pacificador na Casa Branca, não de alguém que recite pontos de conversa sem sentido e reciclados para ganhar a aprovação do fracassado sistema de política externa”, disse ele, falando de si próprio. “Sou o único candidato que pode evitar a Terceira Guerra Mundial. Vou impedir a Terceira Guerra Mundial, não há mais ninguém que vá fazer isso”, enfatizou. Até agora, apenas Trump e a ex-governadora e ex-embaixadora americana na ONU Nikki Haley são os pré-candidatos republicanos para 2024.

