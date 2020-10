Trump dá as costas à jornalista durante entrevista

Um dia depois de ter criticado um médico infectologista, Trump deixa entrevista irritado com as perguntas da repórter, que teria feito questionamentos sobre o combate ao novo coronavírus

Sipa USA/via REUTERS Trump tem perdido eleitores entre os idosos, grupo mais vulnerável à Covid-19



Nesta terça-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou uma entrevista antes do tempo combinado com a jornalista Lesley Stahl, da emissora de televisão CBS. Ao invés dos 60 minutos previstos, a conversa se encerrou aos 45 minutos de duração porque Trump teria se incomodado com as perguntas feitas pela repórter, que para ele foram mais duras dos que as feitas para o democrata Joe Biden e se configurariam como uma interferência eleitoral. O presidente também teria se recusado a fazer uma gravação com o seu vice-presidente, Mike Pence. Segundo a emissora de televisão norte-americana CNN, as perguntas feitas a Trump teriam sido bastante focadas no combate à pandemia do novo coronavírus.

Logo após o ocorrido, o presidente publicou em sua conta oficial no Twitter um vídeo em que a jornalista aparece sem máscara na Casa Branca. Depois, ele escreveu: “é com prazer que eu informo que, pelo bem da precisão noticiosa, estou considerando postar minha entrevista com Lesley Stahl, do ’60 Minutes’, ANTES DE IR AO AR! Isso será feito para que todo mundo possa ver do que uma FALSA e TENDENCIOSA entrevista é feita”. Em outro post, ele acrescenta: “todos deveriam comparar essa terrível interferência eleitoral com as recentes entrevistas do ‘Sonolento’ Joe Biden!”. No que pareceu ser um apoio a Trump, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, postou uma foto em que ela aparece entregando um enorme livro à Stahl. Na legenda, ela explica que ali está uma pequena parte do que Donald Trump fez para a saúde dos Estados Unidos e que a repórter se surpreendeu com o tamanho do arquivo, dizendo “eu mal consigo erguer isso!”. As duas aparecem sem máscara na imagem.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

…Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Handing Lesley Stahl just a small part of what President @realDonaldTrump has done for healthcare in the United States. She couldn’t believe how HUGE it was and said, “I can hardly lift this‼️” pic.twitter.com/RSWrzKo1or — Kayleigh McEnany (@PressSec) October 20, 2020

Nesta segunda-feira (19), Donald Trump também se envolveu em uma polêmica envolvendo Anthony Fauci, o maior especialista em infectologia nos Estados Unidos e integrante da força-tarefa da Casa Branca para a Covid-19. O presidente afirmou que o médico é um “desastre” e que as pessoas estavam cansadas da pandemia do novo coronavírus e de ouvir “Fauci e todos esses idiotas”. Segundo o site agregador de dados RealClearPolitics, Biden está à frente de Trump na corrida eleitoral com uma vantagem de 2,3 pontos percentuais.