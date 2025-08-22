Trump declara descontentamento com últimos ataques da Rússia na Ucrânia

Republicano reiterou que tomaria uma decisão sobre os esforços de paz no território ucraniano em até duas semanas

MONTAGEM / OLGA MALTSEVA, BRENDAN SMIALOWSKI, FREDERICK FLORIN/AFP A Rússia também lançou na quinta-feira 574 drones e 40 mísseis contra território ucraniano em seu maior ataque em semanas



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (22) seu descontentamento com o ataque russo contra uma fábrica americana na Ucrânia, e em geral com a continuação da guerra, que já dura mais de três anos e meio. “Não estou feliz com isso”, respondeu Trump a jornalistas no Salão Oval, ao ser perguntado sobre o bombardeio russo de quinta-feira que praticamente destruiu um complexo industrial americano em Mukachevo, no oeste da Ucrânia. “E não estou feliz com nada relacionado a essa guerra”, acrescentou. A Rússia também lançou na quinta-feira 574 drones e 40 mísseis contra território ucraniano em seu maior ataque em semanas.

Trump reiterou que tomaria uma decisão sobre os esforços de paz na Ucrânia em até duas semanas. “Será uma decisão muito importante, e serão sanções, grandes tarifas ou ambos, ou não faremos nada e diremos: ‘É sua luta'”, afirmou.

O presidente americano, que se reuniu há uma semana com seu par russo, Vladimir Putin, no Alasca, e depois com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na segunda-feira na Casa Branca, quer colocá-los cara a cara.

Mas esse encontro parece estar em perigo no momento. Trump afirmou nesta sexta que organizar uma cúpula entre Zelensky e Putin era tão difícil quanto misturar “óleo e vinagre”. “Vamos ver se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Vocês sabem, é um pouco como óleo e vinagre. Não se dão muito bem, por razões óbvias”, disse a jornalistas. Sobre se ele precisava participar dessa reunião, Trump acrescentou: “Vamos ver”.

No Salão Oval, o magnata de 79 anos também mostrou uma fotografia em que está com Putin durante sua reunião no Alasca, e contou que ela havia sido enviada a ele pelo presidente russo. “Vou autografá-la”, declarou.

