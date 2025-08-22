Rússia afirma que ‘não há reunião prevista’ entre Putin e Zelensky

Donald Trump gerou expectativas sobre um encontro de cúpula em breve entre os dois governantes ao afirmar que haviam concordado em se encontrar após a visita do ucraniano à Casa Branca

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta sexta-feira que “não há nenhuma reunião prevista” entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apesar das tentativas do governo dos Estados Unidos de organizar um encontro de cúpula. “Não há nenhuma reunião prevista”, declarou em uma entrevista ao canal americano NBC News. Ele acrescentou que Putin “está disposto a se reunir com Zelensky quando uma agenda para a cúpula estiver pronta. Esta agenda não está nada pronta”. O presidente americano, Donald Trump, gerou expectativas sobre uma reunião de cúpula em breve entre os dois governantes ao afirmar que haviam concordado em se encontrar após a visita de Zelensky à Casa Branca na segunda-feira, quando foi acompanhado por vários aliados europeus.

Lavrov criticou a reunião na Casa Branca e acusou os governantes europeus de tentarem influenciar Trump de forma “torpe” para mudar sua posição sobre a Ucrânia, estabelecida com Putin em um encontro de cúpula no Alasca na semana passada. O chanceler russo declarou que Washington deseja que os beligerantes aceitem vários “princípios”, incluindo a garantia de que a Ucrânia não entrará para a Otan e a discussão sobre questões territoriais. “Zelensky disse não a tudo isso”, repetiu Lavrov. Trump prometeu que, ao retornar à Casa Branca em janeiro deste ano, conseguiria acabar rapidamente com o conflito na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, mas não registrou avanços importantes.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias