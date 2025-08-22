Trump segura taça, ganha ingresso para final e anuncia data, horário e local do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Evento será realizado no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília)

Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, acompanhado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino (D), segura o troféu da Copa do Mundo enquanto faz um anúncio no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (22) a data e local do sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (de Brasília). Serão conhecidos então os 12 grupos do torneio, com quatro seleções cada.

Diferente das edições anteriores, o sorteio da Copa do Mundo de 2026 vai contar com torcedores de uma das 16 cidades-se que poderão participar de um “sorteio especial” para concorrer a um ingresso gratuito para o evento, incluindo uma experiência VIP. Uma inovação que vem ao mesmo tempo, em que, pela primeira vez na história, o torneio vai contar com 48 seleções, divididas em 12 grupos na fase inicial, em que os dois melhores países avançam para o mata-mata.

O anunciou, realizado na Casa Branca, contou com a presença de Gianni Infantino, presidente da Fifa, que permitiu que o republicano segurasse a taça da Copa do Mundo e presenteou o mandatário com ingresso para a final da competição que está marcada para o dia 19 de julho. Trump, ao erguer a taça, brincou que deixaria o troféu no Salão Oval da Casa Branca, mas Infantino disse que teria de entregá-la ao próximo campeão.

Em meio a rígida política para conseguir visto para os Estados Unidos, o governo Trump prometeu facilidade com visto para quem quiser visitar o país durante a Copa do Mundo, mas “alguns países com mais facilidade, outros menos”, e disse que Putin pode ir para a Copa do Mundo.

