Trump defende tarifas comerciais e critica Goldman Sachs

Em tom provocativo, o presidente americano sugeriu que David Solomon deveria se dedicar mais à sua carreira como DJ do que a de CEO do banco

BONNIE CASH/POOL/EFE/EPA A defesa de Trump sobre as tarifas reflete sua crença de que essas medidas são benéficas para a economia american



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua posição em relação à política comercial de sua administração. Durante suas declarações em sua rede social, a Truth Social, ele argumentou que as tarifas impostas não geraram inflação, mas sim contribuíram para um aumento significativo nas receitas do Tesouro. Segundo Trump, o impacto das taxas alfandegárias recai sobre empresas e governos, e não sobre os consumidores. Além de defender sua estratégia comercial, Trump não poupou críticas ao Goldman Sachs.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele questionou as previsões feitas pela instituição financeira, responsabilizando o CEO David Solomon. Em tom provocativo, o presidente sugeriu que Solomon deveria se dedicar mais à sua carreira como DJ do que à gestão do banco. A defesa de Trump sobre as tarifas reflete sua crença de que essas medidas são benéficas para a economia americana. Ele argumenta que, ao proteger indústrias locais, as tarifas ajudam a fortalecer o mercado interno, mesmo que a narrativa contrária sugira um aumento nos preços para os consumidores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias