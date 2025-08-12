Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump defende tarifas comerciais e critica Goldman Sachs

Trump defende tarifas comerciais e critica Goldman Sachs

Em tom provocativo, o presidente americano sugeriu que David Solomon deveria se dedicar mais à sua carreira como DJ do que a de CEO do banco

  • Por da Redação
  • 12/08/2025 14h01
  • BlueSky
BONNIE CASH/POOL/EFE/EPA O presidente dos EUA, Donald Trump, após desembarcar do helicóptero Marine One no gramado sul da Casa Branca, em Washington A defesa de Trump sobre as tarifas reflete sua crença de que essas medidas são benéficas para a economia american

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou sua posição em relação à política comercial de sua administração. Durante suas declarações em sua rede social, a Truth Social, ele argumentou que as tarifas impostas não geraram inflação, mas sim contribuíram para um aumento significativo nas receitas do Tesouro. Segundo Trump, o impacto das taxas alfandegárias recai sobre empresas e governos, e não sobre os consumidores. Além de defender sua estratégia comercial, Trump não poupou críticas ao Goldman Sachs.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ele questionou as previsões feitas pela instituição financeira, responsabilizando o CEO David Solomon. Em tom provocativo, o presidente sugeriu que Solomon deveria se dedicar mais à sua carreira como DJ do que à gestão do banco. A defesa de Trump sobre as tarifas reflete sua crença de que essas medidas são benéficas para a economia americana. Ele argumenta que, ao proteger indústrias locais, as tarifas ajudam a fortalecer o mercado interno, mesmo que a narrativa contrária sugira um aumento nos preços para os consumidores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Veja as diferenças dos relatórios dos EUA sobre o Brasil produzidos por Trump e Biden
Presidente da Coreia do Sul se encontrará com Trump em Washington ainda neste mês
Trump diz que considera permitir 'grande processo' contra presidente do Fed
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >