Presidente da Coreia do Sul se encontrará com Trump em Washington ainda neste mês

De acordo com gabinete de Lee Jae Myung, no encontro, que acontece no dia 25, os líderes discutirão sobre o comércio bilateral entre os dois países e a cooperação em defesa, diante da ameaça da Coreia do Norte

  • 12/08/2025 13h20
O presidente sul-coreano Lee Jae Myung durante coletiva de imprensa para marcar seus primeiros 30 dias no cargo na Casa Azul, em Seul 

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, está programado para visitar Washington ainda neste mês, onde se reunirá com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo gabinete de Lee nesta terça-feira (12). Durante o encontro, que está agendado para o dia 25, os líderes discutirão questões relacionadas ao comércio entre as duas nações, além de estratégias de cooperação em defesa, especialmente em resposta às ameaças provenientes da Coreia do Norte.

Recentemente, os Estados Unidos e a Coreia do Sul firmaram um acordo comercial que estabelece uma tarifa de 15% sobre os produtos sul-coreanos que entram no mercado americano. Essa reunião é vista como uma oportunidade para fortalecer os laços entre os dois países.

