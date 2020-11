Trump denuncia ‘conspiração’ para que dados das vacinas saíssem após eleições

O presidente não apresentou provas para fundamentar a denúncia de conspiração

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL Presidente atacou a farmacêutica Pfizer.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter sido vítima de uma conspiração para que os resultados dos testes das vacinas contra a Covid-19 só fossem divulgados após a eleição presidencial no país. Ele acusou a farmacêutica Pfizer de atrasar a divulgação para prejudica-lo. “Fui colocado aqui para fazer um trabalho, e a Pfizer e outros estavam indo em frente com as vacinas. Vocês não teriam uma vacina em quatro anos se não fosse por mim, porque a Food and Drug Administration (FDA na sigla em inglês, orgão equivalente à Anvisa) nunca teria sido capaz de fazer o que fez se eu não tivesse forçado”, disse Trump, que continuou: “A Pfizer e outras, inclusive, decidiram não avaliar os resultados da vacina. Em outras palavras, só liberaram uma vacina depois da eleição”.

A teoria elaborada por Trump diz que a Pfizer, ao lado de “outras” farmacêuticas, decidiu não divulgar os dados em outubro de forma intencional. “Decidiram adiar por causa do que estou fazendo. Por mim, tudo bem, porque, francamente, isto é uma coisa muito grande, não sei se alguém vai apreciar isto. Então, elas esperaram, esperaram e esperaram, e pensaram em divulgar poucos dias depois da eleição. Provavelmente, haveria um impacto, quem sabe?”, disse Trump, sem apresentar provas. Trump tinha uma coletiva marcada nesta sexta-feira, 20, na Casa Branca. Entretanto, mostrando-se visivelmente irritado, não aceitou questionamentos dos jornalistas.

*Com informações da EFE