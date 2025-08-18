Trump descarta cessar-fogo imediato e projeta reunião com Putin e Zelensky para encerrar guerra na Ucrânia

Líder americano anunciou que os Estados Unidos deverão participar do fornecimento de garantias de segurança a Kiev em um eventual acordo de paz

Mandel Ngan/AFP O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participam de uma reunião no Salão Oval da Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (18) que não considera necessário um cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia como condição para o fim da guerra. A declaração foi feita na Casa Branca, durante encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Segundo Trump, uma pausa nos combates poderia permitir que os países envolvidos reforçassem suas posições militares. “Sei que pode ser bom tê-lo, mas também entendo estrategicamente por que um ou outro país não o desejaria. Você tem um cessar-fogo, e eles reconstroem, reconstroem e reconstroem”, afirmou.

Apesar da resistência ao cessar-fogo, Trump indicou disposição para avançar em negociações multilaterais. Ele afirmou que, caso a reunião com Zelensky e outros líderes europeus — que começou após a entrevista coletiva entre os líderes dos EUA e da Ucrânia — tenha resultados positivos, pretende organizar um encontro trilateral com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir uma solução definitiva para o conflito. “Acredito que há uma chance razoável de encerrarmos a guerra quando isso acontecer”, disse.

O líder americano também anunciou que os Estados Unidos deverão participar do fornecimento de garantias de segurança à Ucrânia em um eventual acordo de paz. Embora tenha destacado que os países europeus são a “primeira linha de defesa”, reforçou que Washington estará “envolvido” nesse processo.

Zelensky, por sua vez, agradeceu o apoio e os esforços de Trump para tentar encerrar a guerra, em um gesto considerado simbólico no início de uma reunião que pode definir novos rumos para o conflito. “Muito obrigado por seus esforços pessoais para deter as mortes e pôr fim a esta guerra”, declarou o presidente ucraniano.

