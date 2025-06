Trump descarta matar Khamenei ‘por agora’, mas diz que sabe o paradeiro do líder supremo do Irã

Antes, o presidente havia garantido que os Estados Unidos têm ‘controle total dos céus’, já que contam com rastreadores aéreos melhores do que os da república islâmica

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL No Irã, mais de 200 pessoas morreram, entre elas diversos civis



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que sabe “onde se esconde” o líder supremo do Irã, Ali Jamenei, mas descartou, “por agora”, tomar a decisão de matá-lo. “Sabemos exatamente onde se esconde o chamado ‘Líder Supremo’. Ele é um alvo fácil, mas lá está a salvo. Não vamos eliminá-lo (matá-lo!), pelo menos por agora”, afirmou o presidente republicano na plataforma Truth Social. Trump advertiu que não quer “que mísseis sejam disparados contra civis ou soldados americanos” e ressaltou que sua “paciência está se esgotando”.

“Rendição incondicional”, declarou o mandatário americano em outra mensagem. Antes, o presidente havia garantido que os Estados Unidos têm “controle total dos céus do Irã”, já que contam com rastreadores aéreos melhores do que os da república islâmica. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na segunda-feira que seu governo fará “o que for necessário”, quando questionado sobre a possibilidade de matar o aiatolá Khamenei.

Trump abandonou abruptamente na segunda-feira a cúpula do G7 no Canadá e voltou nessa madrugada a Washington para se reunir com sua equipe de Segurança Nacional, em meio aos ataques entre Israel e Irã. Desde que Israel bombardeou na noite da quinta-feira passada várias instalações nucleares e alvos militares do Irã, os dois países têm trocado ataques.

No Irã, mais de 200 pessoas morreram, entre elas diversos civis. Enquanto isso, em Israel, os lançamentos de mísseis iranianos mataram 24 pessoas. Embora os EUA tenham negado qualquer participação nos ataques israelenses contra a república islâmica, Trump sugeriu que a ofensiva ocorreu porque expirou o prazo que ele impôs a Teerã para fechar um acordo nuclear.

