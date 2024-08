Trump diz que aceitou condições dos democratas e confirma debate com Kamala em 10 de setembro

Campanha republicana e democratas estão em discórdia sobre a questão dos microfones

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Paritdo Republicano



Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, diz ter entrado em um acordo com a campanha da democrata, Kamala Harris, sobre os termos do debate e vai participar do evento realizado no dia 10 de setembro na emissora norte-americana ‘ABC’. “Cheguei a um acordo com os democratas da esquerda radical para um Debate com a ‘camarada’ Kamala Harris. Será transmitido ao vivo pela ‘ABC fake news’, que é, de longe, a mais desagradável e injusta emissora de notícias do setor, na terça-feira, 10 de setembro, na Filadélfia, Pensilvânia”, escreveu em suas redes sociais. “O debate será de ‘stand up’, e os candidatos não poderão trazer anotações ou ‘folhas de respostas’. Também recebemos a garantia da ‘ABC’ de que este será um Debate ‘justo e equitativo’, e que nenhum lado receberá as perguntas antecipadamente”, acrescentou.

Apesar do posicionamento de Trump. Uma fonte da campanha de Kamala, disse ao jornal ‘The News York Time’ que a questão do microfone, desavença entre as duas campanhas, continua em discussão. O debate da ‘ABC’, anunciado em agosto, segue incerto por causa das divergências entre as campanhas. Os republicanos querem que os microfones sejam silenciados quando um candidato não está falando, já os democratas querem que os aparelhos permaneçam abertos durante todo o debate.