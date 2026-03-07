Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump diz que Cuba ‘vive seus últimos momentos’ em cúpula na Flórida

Trump diz que Cuba ‘vive seus últimos momentos’ em cúpula na Flórida

Em discurso no encontro ‘Escudo das Américas’, o presidente dos EUA afirmou que o governo cubano estaria negociando com Marco Rubio e a Casa Branca

  • Por Jovem Pan*
  • 07/03/2026 12h50
Foto por SAUL LOEB / AFP O presidente dos EUA, Donald Trump, entrega uma caneta após assinar uma proclamação na Cúpula "Escudo das Américas" no Trump National Doral em Miami, Flórida, em 7 de março de 2026. O presidente Trump está recebendo uma dúzia de líderes de direita da América Latina e do Caribe para discutir questões que a região enfrenta, do crime organizado à imigração ilegal. A cúpula também visa servir a Washington, impulsionando os interesses dos EUA na região e restringindo os de potências estrangeiras como a China. O presidente dos EUA, Donald Trump, entrega uma caneta após assinar uma proclamação na Cúpula "Escudo das Américas" no Trump National Doral em Miami, Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que Cuba “vive seus últimos momentos”, durante a reunião de cúpula “Escudo das Américas”, em Doral (Flórida), para a qual convidou líderes aliados com o objetivo de abordar o combate aos cartéis no continente.

“Cuba está em seus últimos momentos de vida”, declarou o mandatário. “Eles estão no fim da linha. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo. Eles têm uma filosofia ruim, têm um regime ruim que já é ruim há muito tempo”.

Trump mencionou ainda que o governo comunista de Havana estava “negociando” com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com ele próprio, sem revelar mais detalhes.

*AFP

