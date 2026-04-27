Trump diz que deixou evacuação do evento um ‘pouco mais devagar’ porque queria entender a situação

A declaração foi feita em uma entrevista concedida à rede norte-americana CBS, após ataque a tiros durante jantar que o presidente estava presente

Jim WATSON / AFP Presidente Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista ao programa ’60 Minutes’ da rede norte-americana CBS e disse que, quando o ataque a tiros aconteceu durante o jantar para os correspondentes da Casa Branca no sábado (25), ele não entendeu a movimentação e, por isso, deixou o processo de evacuação um “pouco mais devagar” para os agentes do Serviço Secreto.

A entrevistadora da CBS perguntou a Trump como tudo aconteceu no momento da evacuação do jantar e Trump disse que, após os estrondos, entenderam que havia algum problema.

“Foi quando começamos a perceber que talvez se tratava de algo ruim, diferente dos barulhos que você escuta num salão normalmente. Eu estava cercado de gente competente e eu, provavelmente, fiz ele (Serviço Secreto) agir um pouco mais devagar, eu disse: ‘esperem um minuto, deixe-me ver o que está acontecendo’. Depois, quando saímos dali caminhando, eles pediram ‘por favor, abaixem até o chão’ então eu me abaixei e a primeira-dama (Melania Trump) também“, completou.

Quando perguntado sobre o manifesto escrito pelo suspeito Cole Tomas Allen, Trump ficou incomodado após a entrevistadora ler o trecho que dizia: “Não estou mais disposto a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com seus crimes”.

O presidente disse que leu o manifesto dessa “pessoa doente” e que ela deveria ter “vergonha de ler isso”. A entrevistadora então pergunta se Trump acredita que o suspeito se refere a ele no que escreveu e o líder norte-americano a interrompe. “Com licença. Eu não sou um pedófilo. Você leu essa porcaria de uma pessoa doente. Me associaram a coisas que não têm nada a ver comigo. Fui totalmente inocentado. Seus amigos do outro lado do campo é que estavam envolvidos com, digamos, Epstein ou outras coisas”, disse Trump.