Mão-boba e ‘corte’ na rainha: veja gafes de Trump durante visita do rei Charles III

EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL Trump cometeu gafes em outros momentos diante da Família Real britânica



O rei Charles III chegou, na segunda-feira (27), aos Estados Unidos para uma visita de quatro dias cujo objetivo era estreitar os laços com o presidente norte-americano, Donald Trump, após tensão diplomática entre Washington e Londres em razão do conflito no Irã. Durante a passagem do monarca e da rainha Camila pela Casa Branca, o republicano cometeu algumas gafes.

Na terça-feira (28), ao receber Charles III e Camila, Trump escorregou a mão nas costas da primeira-dama norte-americana, Melania Trump. O ato foi visto como uma “mão boba” na esposa.

Trump cops a feel of Melania pic.twitter.com/r156t60wLq — Aaron Rupar (@atrupar) April 28, 2026

Já ao lado de Charles III e Camila, mais uma “mão boba” do republicano foi flagrada.

Trump gives Melania a ‘love tap’ before official event with the King of England at the White House pic.twitter.com/TCynHncy0X — Python (@slobodan_ukic) April 28, 2026

Pouco depois, em uma saudação a Charles III, Trump ultrapassou Camila enquanto ela cumprimentava funcionários da Casa Branca.

Trump cuts in front of Queen Camilla while she was shaking hands. King Charles gets agitated. pic.twitter.com/onZqVZwEpI — Frank (@forget_exit) April 30, 2026

No dia seguinte ao encontro, na quarta-feira (29), o jornal Los Angeles Times noticiou que Trump contou, durante jantar de Estado, detalhes de sua reunião privada com Charles III. O presidente norte-americano compartilhou que o monarca britânico concordou com ele que o Irã não deveria ter permissão para possuir armas nucleares.

A ação do republicano é vista como uma quebra de protocolo por existir a convenção de manter em sigilo as conversas privadas com o monarca britânico. Isso porque o soberano do Reino Unido deve estar acima de disputas políticas e não pode intervir em debate público.

Esta não é a primeira vez que Trump comete gafes diante de um monarca britânico. Em visita à rainha Elizabeth II, em Windsor, em 2018, ele atrasou mais de 10 minutos para o encontro com a monarca. Ao cumprimentá-la, o líder norte-americano não se curvou. E, logo depois, ao saírem em vistoria da tropa de honra, o republicano se adiantou e deu as costas a ela.