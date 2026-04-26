Tutor e ‘lobo solitário’: Quem é o suspeito de abrir fogo em jantar com Trump
Suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia que estava hospedado no Washington Hilton
Um jantar com jornalistas e correspondentes em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava, foi interrompido na noite de sábado (25) após um ataque a tiro. O supeito, um homem de 31 anos, foi detido. Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes. Trump, em entrevista após o caos, o classificou como “uma pessoa doente” e “um lobo solitário”.
Segundo a CBS News, Allen disse às autoridades que tinha como alvo o próprio Trump. Morador de Torrance, na Califórnia, ele trabahava como tutor após se formar no pretigiado de Tecnologia da Califórnia. De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel, está recebendo tratamento hospitalar e deve ser formalmente acusado na segunda-feira (27). Ele irá responder por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão de agentes federais.
No sábado, após o corrido, o presidente Trump, que disse que demorou para entender o que estava acontecendo, publicou uma foto em sua conta oficial do suspeito detido. Em entrevista, disse que ele é ‘um indivíduio doente’. “Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.
Trump também fez um apelo de pacificação: “Precisamos resolver nossas diferenças de forma pacífica”, disse o presidente. Ele afirmou que a união demonstrada por todos os presentes foi um momento “bonito”. O republicano confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem.
Ataque no hotel
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington após ataque a tiros. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.
Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.
Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas.
Ataque contra presidente dos Estados Unidos já foi registrado no Washigton Hilton. Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.
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