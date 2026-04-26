Tutor e ‘lobo solitário’: Quem é o suspeito de abrir fogo em jantar com Trump 

Suspeito foi identificado como Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia que estava hospedado no Washington Hilton

Reprodução/TruthSocial/DonaldTrump Cole Tomas Allen, suspeito de abrir fogo em evento com Trump e jornalistas



Um jantar com jornalistas e correspondentes em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava, foi interrompido na noite de sábado (25) após um ataque a tiro. O supeito, um homem de 31 anos, foi detido. Ele foi identificado como Cole Tomas Allen, um morador da Califórnia e estava hospedado no Washington Hilton, local onde era realizado o evento da Associação de Correspondentes. Trump, em entrevista após o caos, o classificou como “uma pessoa doente” e “um lobo solitário”.

Segundo a CBS News, Allen disse às autoridades que tinha como alvo o próprio Trump. Morador de Torrance, na Califórnia, ele trabahava como tutor após se formar no pretigiado de Tecnologia da Califórnia. De acordo com a polícia local, ele portava armas e facas. Allen, que foi detido ainda ontem no hotel, está recebendo tratamento hospitalar e deve ser formalmente acusado na segunda-feira (27). Ele irá responder por uso de arma de fogo durante crime violento e agressão de agentes federais.

No sábado, após o corrido, o presidente Trump, que disse que demorou para entender o que estava acontecendo, publicou uma foto em sua conta oficial do suspeito detido. Em entrevista, disse que ele é ‘um indivíduio doente’. “Ele está sob custódia e as forças de segurança vão investigar o apartamento dele. Ele provavelmente vive na Califórnia”, afirmou.

Trump também fez um apelo de pacificação: “Precisamos resolver nossas diferenças de forma pacífica”, disse o presidente. Ele afirmou que a união demonstrada por todos os presentes foi um momento “bonito”. O republicano confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido por um tiro, mas estava utilizando colete à prova de balas e passa bem.

Ataque no hotel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington após ataque a tiros. O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Além de Trump, o vice-presidente, J.D. Vance e a primeira-dama, Melania Trump, também foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto. Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.